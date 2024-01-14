طلعت عبد القوي: لا يمكن لأحد أن يزايد على الدور المصري بغزة

كشف الدكتور طلعت عبد القوي عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي، تفاصيل جديدة عن الدور المصري في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع ، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأحد أن يزايد على الدور المصري.

وأضاف عبد القوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن موقفا شجاعا للرئيس عبدالفتاح السيسي ظهر بقوة مع بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات.

وتابع عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي، أن موقف مصر لم يتغير منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ورفض قاطع لخطة التهجير القسري أو الطوعي للشعب الفلسطيني في القطاع.