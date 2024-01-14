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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير دفاع إسرائيل يعلن شرط نهاية الحرب على غزة

وزير دفاع الاحتلال
وزير دفاع الاحتلال

قال وزير دفاع الاحتلال، يوآف جالانت، اليوم الاحد، إن إسرائيل لن توقف العمليات العسكرية في قطاع غزة حتى يتم هزيمة حركة حماس الفلسطينية.

ونقل المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الإسرائيلية عنه قوله: “مرت 100 يوم منذ الهجوم الذي شنه مسلحو حماس من قطاع غزة على إسرائيل، والذي وقع في 7 أكتوبر… العملية التي يتم تنفيذها في القطاع ستستمر”.

وأضاف: “لقد مرت 100 يوم، ولن نتوقف حتى ننتصر”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه يجب على إسرائيل أن تخوض هذه الحرب، مشيرا إلى أنها ستستغرق عدة أشهر.

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وأضاف نتنياهو، في بداية جلسة مجلس الوزراء للموافقة على ميزانية إسرائيل لعام 2024: "إننا نبذل قصارى جهدنا لإعادة الجميع إلى منازلهم، وهذه الجهود مستمرة طوال الوقت".

وتابع قائلا: "علينا أن نخوض هذه الحرب، وسوف تستغرق عدة أشهر أخرى.. ولهذا السبب قمنا بإعداد ميزانية الحرب، فهي تلزمنا بنفقات دفاعية أكبر بكثير مما خططنا له".

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