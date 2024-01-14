في اليوم الـ100 من الحرب.. نتنياهو يتعهد: سنعيد الرهائن المتبقين إلى وطنهم

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ببذل كل ما في وسعه لإعادة جميع الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم حماس.

وقال نتنياهو، خلال كلمة، بمناسبة مرور 100 يوم على الصراع مع حماس: "إننا نبذل قصارى جهدنا لإعادتهم جميعًا إلى وطنهم.. وأؤكد: جميعهم دون استثناء".

ووجه حديثه للإسرائيليين: "أؤكد للشعب أن الجهود الرامية إلى تأمين إطلاق سراح الرهائن مستمرة، حتى مع تحقيق الأهداف الأوسع للحرب".

وتزامن إعلان نتنياهو، مع تجمع كبير في "ساحة الرهائن" في تل أبيب، حيث تجمع الآلاف في مسيرة، استمرت 24 ساعة.

ودعا المشاركون في المسيرة، إلى زيادة الإجراءات والجهود الحكومية؛ لضمان العودة الآمنة للرهائن المتبقين الذين تحتجزهم حماس.