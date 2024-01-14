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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إثبات فشل نتنياهو.. عودة الحياة في غزة تثير الغضب بـ إسرائيل

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

انتقد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا،” أفيجدور ليبرمان، اليوم الأحد، حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قائلا إن هذه ليست هي الطريقة الصحيحة التي تدار بها الحرب والتي تهزم بها حماس.

وكتب ليبرمان على حسابه عبر منصة “إكس”، أن "الصور التي خرجت في الأيام الأخيرة من غزة تظهر ضباط شرطة حماس الذين عادوا إلى حياتهم الروتينية في حي الرمال الفاخر في غزة، الحي النابض بالحياة".

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وأضاف: “الأسواق في جباليا تمتلئ بالناس الذين يشترون من كل شيء، ومستشفى الشفاء الذي عاد إلى العمل بكامل طاقته بما في ذلك العمليات الجراحية، هي صور مزعجة بشكل خاص على خلفية عشرات الآلاف من سكان مستوطنات غلاف غزة الذين ما زالوا بعيدين جدًا عن العودة إلى حياتهم الطبيعية ومتناثرين في جميع أنحاء البلاد”.

وتابع: “هذه ليست الطريقة التي تدير بها الحرب، وليست هذه هي الطريقة التي تهزم بها حماس".

نتنياهو حماس غزة إسرائيل

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