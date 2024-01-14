إسرائيل في حفرة عميقة من الفشل.. نصرالله يوجه تحذيرا لـ بايدن ونداء للحوثيين

أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الأحد، على ضرورة استمرار استهداف الحوثيين للسفن بالبحر الأحمر.

ودعا نصر الله، في كلمة له في ذكرى أسبوع القيادي في الحزب وسام حسن طويل، إلى التعاون "لتوفير كل عوامل الصمود في هذه المعركة لأننا لا نعرف مداها الزمني".

وقال إن "اسرائيل غارقة في الفشل وهي في حفرة عميقة بتأكيد محلليها، وهي لم تصل الى أي نصر. وهي لم تحقق أيا من أهدافها المعلنة وغير المعلنة وذلك بإجماع الاسرائيليين أنفسهم".

وتابع: "خسائر الاحتلال تزيد من ارباكه، وآخرها الكشف عن 4000 معوق في صفوف جيشه خلال مئة يوم والعدد قد يصل الى 30 الفا".

وأشار الامين العام ل"حزب الله" إلى أن "العدوان على اليمن يمثل حماقة أمريكية وبريطانية، وما فعله الأمريكي في البحر الاحمر سيضر حركة الملاحة كلها، وكل هذا من أجل حماية اسرائيل".

واختتم نصر الله بالقول إنه "إذا ظن بايدن أن الحوثيين سيتوقفون عن مهاجمة السفن فهو مخطئ"