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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم قلقه من أفعال إسرائيل.. كاميرون ينتقد محاكمة العدل الدولية

رغم قلقه من أفعال
رغم قلقه من أفعال إسرائيل.. كاميرون ينتقد محاكمة العدل الدول

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إنه لا يجوز لمحكمة العدل الدولية محاكمة إسرائيل على اتهامات انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

جاء ذلك ردا على سؤال قناة “سكاي نيوز” عما إذا كان كاميرون يتفق مع جنوب أفريقيا في ضرورة محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها لاتفاقية الإبادة الجماعية في قطاع غزة أمام محكمة دولية تابعة للأمم المتحدة قائلا: "لا، أنا لا أوافق على ذلك مطلقا".

وكان كاميرون أعرب في وقت سابق عن قلقه من أن تصرفات إسرائيل في غزة يمكن أن تنتهك القانون الدولي.

يشار إلى أن محكمة العدل الدولية عقدت في لاهاي يومي 11 و12 يناير جلسات استماع بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

ديفيد كاميرون محاكمة إسرائيل

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