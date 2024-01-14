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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجامعة العربية والصين يؤكدان ضرورة الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في غزة

لقاء أبوالغيط ووزير
لقاء أبوالغيط ووزير الخارجية الصيني

عقد عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية الصيني وانغ يي أثناء زيارته لجامعة الدول العربية، جلسة مباحثات مع الأمين العام أحمد أبو الغيط، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على نحو معمق.

وأصدر وزير الخارجية الصيني والأمين العام لجامعة الدول العربية بيانا مشتركا حمل عدد من التوافقات قي مقدمتها ضرورة وقف إطلاق النار على نحو فوري وشامل، والتنفيذ الشامل والفعال للقرارات المعنية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوضع في غزة، والصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وحماية المدنيين بخطوات ملموسة.

كما اتفق الجانبان على ضرورة وقف جميع أعمال العنف التي تستهدف المدنيين والتصرفات التي تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ورفض التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، والدعوة إلى سرعة الإفراج عن جميع المحتجزين، وسرعة إنشاء آلية التنسيق الإنساني، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وفق آلية مستدامة وسريعة وآمنة، ومن دون عوائق.

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