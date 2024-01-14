أحمد عيد عبدالملك: أداء جماعي وفردي سيئ للجميع

علق أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق ، على تعادل منتخب مصر وموزمبيق في كأس أمم أفريقيا.

وكتب عيد من خلال حسابه الشخصي اكس:" ‏بداية ولا أسوأ أداء جماعي وفردي سيئ للجميع ..

‏مصطفى محمد أفضل الوحشين ..

‏حتى التغيرات مفيش إضافة ..

‏نقطة غير مستحقة هتفرق معانا في التأهل فقط !!



نجح محمد صلاح في تسجيل هدف التعادل لمنتخب مصر في مرمي موزمبيق، في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري المجموعات في كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار، وتصبح النتيجة 2-2.

ونجح مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر في تسجيل الهدف الأول لمنتخب مصر، في مرمى موزمبيق، في الدقيقة الثانية من انطلاق المباراة.