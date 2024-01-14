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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آخر موعد لسداد المصروفات الدراسية لطلاب دبلومات الدراسات العليا بحقوق عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلن الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس ان آخر موعد لسداد رسوم دبلومات الداسات العليا للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢۳ هو نهاية عمل غداً الإثنين الموافق ٢٠٢٤/١/١٥
 

التقديم في دبلومات الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة عين شمس 

تتيح الكلية للدارسين الحاصلين على ليسانس الحقوق بتقدير عام جيد على الأقل الالتحاق بالدبلومات الآتية:
 

- دبلوم القانون الخاص

٢- دبلوم القانون العام

٣- دبلوم القانون التجارة الدولية

٤- دبلوم العلوم الإدارية

٥- دبلوم القانون المدني

٦- دبلوم القانون الجنائي

٧- دبلوم الشريعة الإسلامية

٨- دبلوم العلوم الاقتصادية

٩- دبلوم القانون الاجرائي

١٠- دبلوم العلاقات الدولية

١١- دبلوم القانون الدولي

ويعتبر الدارس حاصل على درجة الماجستير في الحقوق بالحصول على دبلومين يكون أحدهما دبلوم القانون العام أو دبلوم القانون الخاص.

 

 كما تسمح الكلية للحاصلين على درجة الماجستير التسجيل لدرجة الدكتوراة بأحد أقسام الكلية المختلفة طبقا للشروط والإجراءات المعلنة.   
 

وكان قد أعلن مكتب الجوائز بجامعة عين شمس التابع لقطاع الدراسات العليا أن الجامعة تنافس لهذا العام  لهذه الجائزة بعدد ثلاثة مرشحين استوفوا جميع بياناتهم للجائزة على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز في مجالاتها المختلفة وجميع متطلبات الترشح والمتابعة مع مكتب الجوائز في جميع الإجراءات والخطوات وتم تقديم جميع أشكال الدعم الفنى لهم من خلال مكتب الجوائز وجميع فريق العمل المعاون حتى الحصول على خطابات الترشح المعتمدة من رئيس الجامعة ورفع جميع المتطلبات على موقع الجائزة .

وقد تنوعت المشاركات بين الكليات المختلفة بعدد 3 مرشحين أحدهما من كلية البنات في مجال التعليم العالي فئة الأستاذ الجامعي المتميز ومرشحين من كلية التربية النوعية أحدهما بمجال التعليم العالي فئة الأستاذ الجامعي المتميز والآخر بمجال المشاريع  والبرامج التعليمية المبتكرة- فئة الأفراد من الجامعة .

ويأتي هذا ضمن التشجيع والدعم الذي توليه إدارة الجامعة  في مجال الجوائز  حيث  تقوم الجامعة بتوفير بيئة محفزة ومشجعة لأعضاء هيئة التدريس لتحقيق الإنجازات والتميز، حيث تُقدَّر الجامعة الإسهامات  المميزة لأعضاء هيئة التدريس، وتعمل على تقديم الدعم اللازم من خلال توفير الموارد والفرص التي تعزز التعلم والبحث العلمي وتحقيق فرص التنافس  والتى تعكس التزام الجامعة بتحقيق مستويات عالية من التميز الأكاديمي والبحث العلمي لتحقيق الرؤية التنافسية للجامعة.

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