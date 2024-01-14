جماهير ريال مدريد تردد اسم رونالدو في نهائي كأس السوبر الإسباني

ظهر اسم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، في المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني، التي تجمع ريال مدريد بغريمه برشلونة.

وحرصت جماهير الملكي على الهتاف باسم النجم السابق للميرينجي كريستيانو رونالدو عند الدقيقة 7، التي شهدت تسجيل فينيسيوس جونيور هدف التقدم للملكي، قبل أن يضاعف اللاعب نفسه النتيجة لفريقه في الدقيقة 10، وقلص ليفاندوفسكي النتيجة في الدقيقة 33.

وتقام المباراة في ملعب الأول بارك الخاص بنادي النصر.



وتأهل الريال إلى نهائي كأس السوبر بعد مباراة ماراثونية أمام أتلتيكو مدريد انتهت بتفوق الملكي 5-3، بينما تخطى برشلونة عقبة أوساسونا بثنائية.

جدير بالذكر، أن برشلونة هو آخر بطل للسوبر الإسباني على حساب ريال مدريد، بنتيجة 3-1.

