أمطار غزيرة ومياه بشوارع دمياط



تعرضت مدن محافظة دمياط لموجة من الطقس السيئ علي مدار اليوم وسقوط غزير لا مطار على معظم المدن خاصة المدن الساحلية حيث شهدت أمطار غزيرة إلى متوسطة على معظم المدن.



وتأثرت حركة الصيد بعزبة البرج وبحيرة المنزلة وتوقفت معظم السفن عن العمل بسبب ارتفاع الأمواج وعلى جانب آخر انتظمت حركة الشحن والتفريغ بميناء دمياط حيث استقبلت الميناء ١٣ سفينة حاويات و بضائع عامة.



ووجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، رؤساء الوحدات المحلية بالاستعداد لموجة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار والتأكيد على جاهزية معدات شفط المياه ورفع آثار الأمطار من الشوارع بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.