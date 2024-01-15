عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمطار غزيرة ومياه بشوارع دمياط

امط
امط

 
تعرضت مدن محافظة دمياط لموجة من الطقس السيئ علي مدار اليوم وسقوط غزير لا مطار على معظم المدن خاصة المدن الساحلية حيث شهدت أمطار غزيرة إلى متوسطة على معظم المدن.
 
وتأثرت حركة الصيد بعزبة البرج وبحيرة المنزلة وتوقفت معظم السفن عن العمل بسبب ارتفاع الأمواج وعلى جانب آخر انتظمت حركة الشحن والتفريغ بميناء دمياط حيث استقبلت الميناء ١٣ سفينة حاويات و بضائع عامة. 


ووجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، رؤساء الوحدات المحلية بالاستعداد لموجة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار والتأكيد على جاهزية معدات شفط المياه ورفع آثار الأمطار من الشوارع بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

إحالة 33 موظفا بمستشفيات دمياط للتحقيق لتغيبهم عن العمل

دمياط الوحدات المحلية الطقس السيئ الشرب والصرف الصحى الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الدكتورة منال التقلبات الجوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد يفتح النار علي فيتوريا بسبب مشاركة هذا اللاعب مع المنتخب

موعد مباراة منتخب مصر مع موزمبيق في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

بيدلعوا العلم!| إليسا ونانسي عجرم في امتحان بجامعة الإسكندرية.. وتحقيق عاجل بالواقعة

عيب عليكم.. رسالة نارية من أحمد موسى لمحمد صلاح بعد أداء المنتخب

تعليق مثير لـ فرج عامر عن نتيجة مباراة غانا والرأس الأخضر

اتفرج في بيتك|قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وموزمبيق

الأرصاد: سحب رعدية على الإسكندرية.. والأمطار تصل إلى الوجه البحري غدا

أنا معترف .. المتهم بقضية الرشوة الكبرى يتحدث عن العشيقة| فيديو

موضوعات متعلقة

مياه دمياط تعلن عن أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء

ترشيحاتنا

جنوب أفريقيا: طلبنا الوقف الفوري لإطلاق النار ونأمل إدانتهم بجريمة الإبادة للفلسطينيين

يستغلون فلسطين.. اليمن تفضح أعمال الحوثيين بشأن استهداف السفن في البحر الأحمر

تعاون مع حكيم وعبد الباسط حمودة.. وفاة الملحن وليد عبد العظيم

عمره ٢٠ سنة.. مفاوضات جديدة بالأهلي مع لاعب مصري محترف

ماذا نفعل في شهر رجب وشعبان ؟.. فضلهما وأعمالهما الثابتة في السنة

احذر نقص هذا الفيتامين يصيبك بالضعف الجنسي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاشت 18 شهراً بعد حادثة مثيرة..قصة أغرب دجاجة في العالم تعود للأنظار

هوت شورت وفساتين بدون بطانة.. شاهد أجرأ إطلالات هيفاء وهبي

دون مكياج وبشعر غامق.. ريم مصطفى تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

بسبب الحرب في غزة.. شاهد ما فعلته طبيبة أوكرانية

فيديو

لحظة وصول وائل جسار إلى الرياض استعدادا لحفل صلاح الشرنوبي.. فيديو

باميلا الكيك بعد تكريمها بأرض المبدعين: مبسوطة أن الفكر اللبناني بدء يستوعبني

منصة شاهد تروج لمسلسل بين السطور قبل طرحه .. فيديو

هبقى ساجد في البوستر بتاعه.. محمد رمضان يتحدث عن تجسيد حياة محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ