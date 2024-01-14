إحالة 33 موظفا بمستشفيات دمياط للتحقيق لتغيبهم عن العمل

صرح الخليل شريف مدير إدارة المتابعة بمديرية الصحة بدمياط، أنه قامت لجان المتابعة التابعة لمكتب وكيل الوزارة بالمرور أمس على عدد من مستشفيات المحافظة شمل المرور: مستشفى الزرقا المركزي، مستشفى ميت أبوغالب المركزي، مستشفى الروضة المركزي، مستشفى كفر سعد المركزي مستشفى كفر البطيخ المركزي.

يأتي بناء على توجيهات السيد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط باستمرار المرور على المستشفيات على مدار الساعة ومتابعة الانضباط الإداري وانتظام العمل بالمستشفيات.

حيث تم متابعة الانضباط الإداري وتواجد كافة الأطقم الطبية على رأس العمل.

تم التأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية والأكسجين وأدوات السلامة والصحة المهنية وكذلك المرور على الأمن والنظافة وتقديم الخدمة للمرضي، تم حصر تواجد العاملين خلال اليوم بالإضافة إلى حصر الغيابات والتأخير عن المواعيد الرسمية وجمع الملاحظات والمتغيبين.

تم عمل تقرير عن الانضباط الإداري شمل أجمالي ٣٣ فردا بالمستشفيات لغيابهم بدون اذن انصرافهم عن العمل تم رفعه لوكيل الوزارة للاطلاع وتحويل المخالفين للتحقيق.