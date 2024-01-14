أستاذ جامعي: الهجوم على ثورة يوليو 1952 هجوم على الدولة الوطنية

قال الدكتور يسري عبد الله، أستاذ الأدب والنقد بجامعة حلوان، إن الشائعات قد تقود العقل العام ويمكن أن تنهض من مراكز أبحاث أو أجهزة استخباراتية أو دول قائمة ومستقلة بذاتها أو منصات إعلامية، مع انجرار هذا الطوفان، على منصات السوشيال ميديا، والتي تكون في الغالب تلعب فيما يسمى “رأس الحربة” في هذا السياق.

وأضاف "عبد الله"، في حواره لبرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز"، أن تجليات العقل الأحادي وأثاره على السياقين الاجتماعي والسياسي واضحة للغاية، وأي شخص يتأمل واقعنا؛ سيجد أن هناك آثارا شديدة السوء على هذا الواقع، من نتاجات محاولة قولبة العقل العام وتنميطه.

ثورة يوليو 1952

وأوضح أن: "هناك محاولة تقديس ما قبل ثورة يوليو 1952، والحديث طوال الوقت بأن ثورة يوليو هبطت من السماء، والهدف من كل هذا السيناريو، هو الهجوم على فكرة الجيش المصري، والدولة الوطنية، مشيرا إلى أن الهجوم على ثورة 52، يخفي داخله محاولة الهجوم على الدولة الوطنية".