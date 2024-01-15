تفاصيل رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي واحالة النائبة المتهمة بالغش في الامتحان للجنة القيم

قال أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، إن المجلس تلقى طلبًا من النائب العام برفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي، من يوم 10 ديسمبر الماضي، بسبب إصداره شيكا بدون رصيد قيمته 50 مليون جنيه.

وأضاف أحمد سعد الدين" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، أن مكتب المجلس إحالة الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، التي اجتمعت مع النائب، متابعا: النائب طلب مهلة لتسديد الشيك حتى يوم 9 يناير بالاتفاق مع البنك.

وأكمل: يوم 9 يناير كان بمثابة اليوم رقم 30 على طلب النائب العام، وبقوة القانون، لو مر 30 يومًا من إخطار المجلس بطلب رفع الحصانة، فإن عدم الرد يعد قبولًا لطلب رفع الحصانة.



وفيما يخص واقعة النائبة نشوى رائف الخاصة بالغش، أوضح أن المجلس استدعى النائبة، وانعقدت هيئة المكتب للتحقيق مع النائبة وانتهى الأمر بإحالتها للجنة القيم من أجل التحقيق معها.



ولفت إلى أنه في حالة ثبوت وقوع الواقعة سيتم التعامل معها وفقا للقوانين المتعارف عليها.

