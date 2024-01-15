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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطار مرسى علم الدولي يحظى بإقبال سياحي ملحوظ مع وصول 4 آلاف سائح اليوم

صورة موضوعية
صورة موضوعية

 استقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم 4 آلاف سائح من مختلف الجنسيات، حيث وصلوا على متن 21 رحلة طيران سياحية في إطار استعدادات القرى والمنتجعات السياحية لاستقبال ضيوفها خلال موسم الإجازة الشتوية.

 

تأتي هذه الرحلات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز حركة السياحة في منطقة مرسى علم، وسط تنفيذ إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة لضمان سلامة الزوار.

 

أكد أبوالحجاج العماري، الخبير السياحي، على استعداد فنادق مرسى علم لاستقبال السياح، حيث تقوم فرق العلاقات العامة بالترحيب بالضيوف بالورود ومشروبات الضيافة، وتسهيل إجراءات الوصول والتسكين بالفنادق، بالإضافة إلى وضع برامج سياحية متنوعة.

 

وفي هذا السياق، أوضح العماري أن السائحين الطليان والتشيك والبولنديين والألمان يتصدرون قائمة الوافدين إلى مطار مرسى علم الدولي.

 

من ناحية أخرى، أشار سامح جمعة، الخبير السياحي، إلى أن الحركة السياحية من دول شرق أوروبا، خاصة من بولندا ورومانيا، قد حققت أرقامًا ملحوظة خلال العام الماضي. ودعا إلى التركيز على الترويج السياحي لجمال البحر الأحمر في هذه الأسواق الواعدة خلال العام الحالي.

 

يأتي هذا في سياق التفاؤل بتعافي قطاع السياحة في مصر واستمرار تحسين الأوضاع، مما يعزز مكانة مرسى علم كوجهة سياحية مفضلة للزوار الدوليين.

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