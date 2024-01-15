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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دول ماتوا بالغاز يا بيه | كشف جريمة أمّ بعد ادّعاء مثير

الام انهت حياة طفلتيها
الام انهت حياة طفلتيها

ظنت الام القاسية انها تريح ابنتيها التوأم التي لم تتجاوز اعمارهما 4 سنوات، من شقاء الدنيا وفقد الهوية بعد فشلها في استخراج شهادة ميلاد لهما نتيجة لانها لا تمتلك وثيقة زواج رسمية وانما لديها عقد زواج عرفى .. ففكرة في جريمة شيطانية في التخلص من طفلتيها الصغيرتين والادعاء انهما ماتا خنقا بالغاز.

تفاصيل القضية

تلقى مدير أمن البحر الأحمر إخطارًا من المستشفى العام بالغردقة حول الوفاة المأساوية، حيث دخلت الطفلتان المستشفى برفقة والدتهما. 

وعلى الفور، تشكل فريق بحث للكشف عن ملابسات الحادث، وكشفت التحقيقات الأولية عن تورط الأم في الجريمة. 

ووفقًا للتحقيقات، كانت الأم تحاول إخفاء حقيقة وفاة الطفلتين عن طريق ادعاء ان  تسرب الغاز كان سببا في وفاة طفلتيها ، لكن الأدلة الطبية كشفت عن إصابات خنق في منطقة الرقبة، ما أثار الشكوك حول وفاة الطفلتين البالغتين من العمر 4 سنوات. 

وتبين أن الأم فشلت في استخراج شهادات ميلاد للتوأم نتيجة لزواجها عرفيًا قبل خمس سنوات، ما جعلها تلجأ إلى التستر على الحقيقة بادعاء تسرب الغاز. 

بعد اعتراف المتهمة خلال التحقيقات، تم احتجازها لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، وتم تجديد حبسها بعد تقرير طبي من الطبيب الشرعي يؤكد تورطها في الجريمة.

 وقرر المحامي العام الأول لنيابات البحر الأحمر إحالة الأم المتهمة بالتخلص من طفلتيها التوأم إلى محكمة الجنايات. 

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