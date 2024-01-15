رويترز: الضربات الأمريكية البريطانية على الحوثيين عرقلت 4 ناقلات للغاز الطبيعي المسال

أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الاثنين، بأن الضربات الأمريكية البريطانية على الحوثيين في اليمن عرقلت ما لا يقل عن 4 ناقلات للغاز الطبيعي المسال.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا غارات على أهداف للحوثيين، في اليمن، مستخدمة طائرات مقاتلة وسفنًا حربية وغواصات، وذلك لإضعاف "قدرة الحوثيين على مواصلة هجماتهم غير القانونية والمتهورة على السفن الأمريكية والدولية والسفن التجارية في البحر الأحمر"، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية.

وفجر السبت، استهدفت الولايات المتحدة مجددًا قاعدة جوية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ عام 2014. وقال الجيش الأمريكي إنه ضرب "موقعاً للرادار في اليمن".

وأتت الضربات الأمريكية والبريطانية ردًا على هجمات نفّذها الحوثيون في الأسابيع الماضية، واستهدفت سفنا تجاريّة يشتبهون في أنّها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئ إسرائيلية، قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر.

وقال الحوثيون، مساء الأحد، إن غارات أمريكية بريطانية جديدة، استهدفت محافظة الحديدة في غرب اليمن، لكنّ مسؤولاً أمريكيًا نفى الأمر.

وأفاد إعلام رسمي تابع للحوثيين، بشن "غارات جوية لطيران العدوان الأمريكي البريطاني على الحديدة".

ونقل الموقع عن مصدر أمني قوله، إن "طيران العدوان استهدف جبل جدع بمديرية اللحية" في محافظة الحديدة. وأضاف أن "طيران العدوان الحربي والتجسسي حلّق بكثافة في سماء محافظة الحديدة".