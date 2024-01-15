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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إيرادات السينما أمس.. الحريفة يواصل تصدره والإسكندراني يلاحقه

الافلام المعروضة
الافلام المعروضة

شهد الموسم الحالي منافسة قوية بين مختلف الأفلام السينمائية، أبرزها أفلام شماريخ، أبو نسب ،كارت شحن ،عصابة عظيمة ،الإسكندراني ،الحريفة وليه تعيشها لوحدك. 

وبلغ إجمالي إيرادات الأفلام في شباك التذاكر بالسينما أمس، الاحد 1,845,518 جنيه، وذلك حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

 

فيلم الحريفة

لليوم الثاني علي التوالي تصدر فيلم الحريفة المركز الاول وحقق إيرادات بلغت قيمتها 621,874 جنيه ببطولته نور النبوى وميدو وكزبرة.

وتدور قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

 

الإسكندراني:

حقق فيلم "الإسكندراني" إيرادات بلغت قيمتها 548,682 ويحتل المركز الثاني .

والفيلم يقوم ببطولته كل من الفنان أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبد الله، إنتصار، عصام السقا، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

 

أبو نسب :

حقق فيلم “أبو نسب” من بطولة محمد عادل إمام إيرادات  بلغت 422,121 جنيها. 

 

"أبو نسب" بطولة محمد إمام، وياسمين صبري، وماجد الكدواني، ووفاء عامر، وهالة فاخر، ومحمد لطفي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري، وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

 

شماريخ :

حقق فيلم “شماريخ” إيرادات تصل إلى 102,629 جنيها.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الحركة والتشويق، حول فكرة الضغوط التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوط المتفجرة.

ويضم الفيلم عددا كبيرا من الأبطال وهم آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، الراحل مصطفى درويش، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، محمد ثروت، وعدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم طه دسوقي وهدى المفتي والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.

إيرادات السينما أمس ..الإسكندراني يتصدر وصراع الحريفة وأبو نسب على الواصفة

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عصابة عظيمة

 

أما فيلم "عصابة عظيمة" حقق إيرادات بلغت قيمتها 73,240 جنيه  .

ويشارك في فيلم "عصابة عظيمة" إلى جانب إسعاد يونس: كريم عفيفي، رنا رئيس، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، فرح الزاهد، عنبة، والعمل من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس.

انا وابن خالتى

 

كما حقق فيلم "أنا وابن خالتى" إيرادات بلغت قيمتها 58,134 جنيه . 

الفيلم بطولة سيد رجب، وبيومى فؤاد، وهنادى مهنى، وعلى لوكا، وإنعام سالوسة، من تأليف دعاء عبد الوهاب وعمرو أبو زيد، ومن إخراج أحمد صالح.

ليه تعيشها لوحدك

 

اما   فيلم "ليه تعيشها لوحدك"فحقق إيرادات بلغت قيمتها 8,838 جنيه.

فيلم ليه تعيشها لوحدك، كتبه الدكتور أحمد عزيز وللمخرج حسام الجوهري وبطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، سلمي ابو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية في أولي تجاربها بمجال التمثيل.

ايرادات الافلام عصابة عظيمة فيلم الحريفة فيلم الاسكندرانى كارت شحن ماجد الكدواني محمود الدفراوي نور النبوي

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