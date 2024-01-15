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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

التخطيط: ميكنة المحفظة الاستثمارية لإدارة الأصول العقارية بالتعاون مع الصندوق السيادي

صدى البلد

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي اجتماعا مع مها عبد الرازق، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، بحضور المستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني للوزيرة.


وخلال الاجتماع أكدت د. هالة السعيد ضرورة تطوير العمل بالشركة وتعظيم استغلال الأصول العقارية وتعظيم العوائد منها وميكنة كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمحفظة الاستثمارية للشركة بالتعاون مع صندوق مصر السيادي.
كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضرورة التنسيق بين مشروعات الصندوق السيادي وخطط الشركة لتحقيق التكامل والاستفادة من إمكانيات الصندوق السيادي، وخصوصا فيما يتعلق بتطوير منطقة وسط البلد وضرورة الاستعانة ببيوت الخبرة العالمية لتحقيق أعلى استفادة من الأصول العقارية المملوكة للشركة.وشددت السعيد أن الصندوق السيادي يسعي لتطوير كافة الشركات التابعه لمصر القابضة للتأمين باعتبارها صرحا اقتصاديا كبيرا يضم خبرات وكفاءات متميزه و اصول استثماريه وفرص واعدة.


من جانبها قدمت مها عبد الرازق، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية عرضا للمحفظة الاستثمارية للشركة وأهم الخطط التي يجري تنفيذها لتطوير أداء العاملين وتحقيق أعلى العوائد من الأصول التي يصل عددها إلى 8543 وحدة عقارية على مستوى محافظات الجمهورية.

 

استغلال الأصول التخطيط والتنمية الاقتصادية التخطيط والتنمية البيانات والمعلومات الدكتورة هالة السعيد

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