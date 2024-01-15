عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس تشريعية البرلمان يستعرض تعديلات بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

المستشار ابراهيم
المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان

استعرض المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشان مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.    
 

وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن  مشروع القانون يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي حدد ١٠ سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وتنتهي هذه العشر سنوات في ١٧ يناير الجاري.  

وأوضح أن المادة 240  من الدستور تنص على: تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.

وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان.

وأوضح أنه انتهج مشروع القانون في سبيله النهج ذاته، والتزم بتحقيق أمرين: أولهما: الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وثانيهما: إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على سبعين عاما على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية، ومن ثم فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله.

وبدأ المجلس مناقشة مشروع القانون خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الحكومة محاكم الجنايات قانون الإجراءات الجنائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صخرة الأهلي يرحل رسميًا عن الفريق .. تفاصيل

محلاته اتشمّعت .. القبض على امبراطور الذهب |وتحريات موسعة لكشف الملابسات

أحذروا | شعبة الذهب توجه رسالة مهمة للمواطنين

رضا عبد العال ينفعل ويهدد بالانسحاب من الهواء بعد تعادل المنتخب.. شاهد

رضا عبد العال: لاعب الأهلي السبب في هدف موزمبيق الأول

راجع من أسوان بـ 160 كيلو.. تفاصيل القبض على امبراطور الذهب في مصر

الموهوب يستقر في تركيا.. ماذا حدث بالاجتماع العاصف داخل الأهلي؟.. وهؤلاء يرحلون

صورتني في الحمام عشان فلوس التيك توك.. أم العيال غلبتها الشهرة وفضحت زوجها..فيديو

ترشيحاتنا

تعرف على تشكيل محاكم الجنايات بعد موافقة مجلس النواب

هل يجوز تكرار سورة واحدة بعد الفاتحة في الركعتين الأولى والثانية

لـ المطلقات| شروط جديدة للحصول على معاش الزوج.. وهذه حالات الحرمان منه

رئيس النواب يؤجل الموافقة النهائية على تعديل قانون الإجراءات الجنائية لجلسة الغد

أقل من 3 آلاف جنيه| انهيار كبير في أسعار الذهب خلال ساعات.. كيف تحركت الدولة ضد التجار؟

عامل بـ معمار بمستشفى سوهاج الجامعي يتعرض لحادث مفجع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأرز المطحون .. طريقة تصنيع السحلب البودرة بأقل التكاليف

ماذا يحدث للجسم عند تدخين 20 سيجارة يوميا؟ جمال شعبان يوضح

أشعلت السوشيال ميديا.. مي عمر تبرز تفاصيل فستانها الأحمر بجلسة تصوير مثيرة

سارة نخلة تتألق بإطلالة ساحرة من خطوبتها على البحر.. شاهد

فيديو

هيقعد فى صحتك وأولادك.. بكاء وفاء مكي بسبب موقف أشرف زكي

انا اتهانت.. أشرف زكي ينفعل على الممثلة عنبر ويطالبها بمغادرة المسرح

بطلت أخاف .. فنانة سورية عادت من الموت تروي قصة غريبة

لحظة وصول وائل جسار إلى الرياض استعدادا لحفل صلاح الشرنوبي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ