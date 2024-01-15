استعراض التجربة السعودية في سلامة المنتجات للمصدّرين والمصنّعين في اليابان

زار وفدٌ برئاسة محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم؛ لبحث تعزيز العلاقات التجارية ومناقشة التحديات التي تواجه المصدرين والمصنعّين وقطاع الأعمال الياباني، وتعزيز التعاون في مجال سلامة المنتجات.



وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية، فقد ناقش المحافظ خلال الاجتماعات الثنائية مع مسؤولين في القطاعين العام والخاص، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين؛ بهدف تعزيز التجارة البينية بين البلدين، والتعاون في مجال سلامة المنتجات والمطابقة، ونقل الخبرات المعرفية النوعية في القطاعات ذات العلاقة.



وتضمنت الزيارة عقد ورشة عمل للتعريف بالتجربة السعودية في مجال سلامة المنتجات، وتفعيل التواصل مع المصنعين والمصدّرين دولياً، ورفع الوعي بالمواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات التحقق من المطابقة (علامة الجودة - بطاقة كفاءة الطاقة - شهادة السيارات الكهربائية)، إسهاماً في زيادة التبادل التجاري وتقليل العوائق الفنية للتجارة وتعزيز العلاقات التعاونية والشراكة مع الجهات المناظرة والمصنعين.