يظهر في السنوات الثلاث الأولى.. أستاذة صحة نفسية تكشف علامات وأعراض التوحد

أكدت الدكتورة هدى عصام، أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية جامعة حلوان، أن التوحد هو إضطراب نمائش شامل، مشيرا إلى أن التوحد يشمل أكثر من جانب، يتمثل في شخصية الطفل.

وقالت هدى عصام، خلال لقاء لها لبرنامج “8 الصبح”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن التوحد يظهر في الثلاث سنوات الأولى من عمر الطفل، مؤكدا أن من اهم تلك الأعراض، عدم الإهتمام بحركة الأب والأم، ولا يستجيب بأي تواصل.

يمتلكون مهارات عقلية

وتابعت أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية جامعة حلوان، أن الطفل المصاب بالتوحد لا يحب استكشاف العالم المحيط به، مؤكدا أن 30% من المصابين بالتوحد يمتلكون مهارات عقلية، ولكن لا يقومون باستغلالها على الشكل الأمثل.