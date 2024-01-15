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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

افتتاح معرض حكايات ما وراء الحدود بكلية التربية الفنية جامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

نظمت كلية التربية الفنية المعرض الفني لمجموعة من الدارسين بالدراسات العليا بمعهد باندونج ومجموعة من طلاب الماجستير بكلية التربية الفنية وكان المعرض يحمل عنوان ( حكايات ما وراء الحدود).

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عقدت فعاليات المعرض تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة واشراف الدكتور نبيل عبد السلام القائم بعمل عميد الكلية، والدكتورة مها يزيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمستشار الثقافي لجمهورية اندونيسيا الدكتور بامبادج سوريادي.

وقد تنوعت الأعمال الفنية في مجال التصوير والخرف وذلك في إطار تعزيز التعاون الاكاديمي والبحث العلمى والإبداعى بين الكلية والمعهد العالى للتكنولوجيا، باندونج بجمهورية اندونيسيا .

كلية التربية الفنية الدارسين الدراسات العليا معهد باندونج حكايات ما وراء الحدود Jobs Education

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