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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

أمهات مصر: تلقينا شكاوى من صعوبة امتحانات 2 ثانوي ببعض المحافظات اليوم

عبير أحمد
عبير أحمد

تابعت اليوم عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، و إئتلاف أولياء الأمور، سير امتحانات الصف الثاني الثانوي .

وقالت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، في بيان إنه بناءا على رصد ردود افعال الطلاب على امتحانات الصف الثاني الثانوي اليوم ، فقد تلقينا شكاوى من إمتحان الكيمياء لطلاب الصف الثاني الثانوي للشعبة العلمية بمحافظة الجيزة بإدارة الدقي حيث اكد الطلاب انه جاء صعب، موضحين أن الامتحان ثقيل ولا يتناسب مع الوقت المخصص له.

وأضافت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، و إئتلاف أولياء الأمور : أما بالنسبة لإمتحان علم النفس للشعبة الأدبية ، فقد أكد الطلاب أنه جاء في مستوي الطالب المتوسط، 

وأوضحت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، و إئتلاف أولياء الأمور، أنها تلقت شكاوى من امتحان تطبيقات الرياضيات للشعبة العلمية إدارة المنتزة بمحافظة الأسكندرية، حيث أكد الطلاب وجود صعوبة في معظم إجزاء الامتحان وأن الوقت كان غير كافئ 

وعن امتحان الرياضيات للصف الثاني الثانوي بإدارة غرب بمحافظة القليوبية ، فقد أكدت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، و إئتلاف أولياء الأمور، أن الطلاب اكدوا على سهولة مستواه وأنه كان في مستوي الطالب المتوسط، على حد تعبيرهم.

وأوضحت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، و إئتلاف أولياء الأمور، إن امتحان اللغة الأجنبية الأولي بمحافظة القاهرة بإدارة شرق مدينة نصر، جاء فوق مستوى الطالب المتوسط، وتضمن عدد من النقاط الصعبة، وكذلك إمتحان اللغة العربية في بعض إدارات طنطا.

وتلقت لجان امتحانات الصفين  الأول و الثاني الثانوي بمحافظة القاهرة ، تعليمات عاجلة بشأن امتحانات نصف العام 2024 .

وتمثلت التعليمات الصادرة للجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 فيما يلي :

  • الإمتحان الالكتروني هو الإمتحان الاصلى للطلاب ، لذا يجب التنبيه على ألا يتم اللجوء إلى الامتحان الورقي فى بداية الامتحان الالكتروني إلا فى حالة الضرورة القصوى وبعد التأكد من الأسباب التي تدعو لذلك من جانب مسئول التطور التكنولوجى بالمدرسة مع اتباع كافة الإجراءات القانونية اللازمة .
  • التأكيد على مديرى المدارس بتحرير محضر بمعرفة الملاحظين وأخصائي التطوير التكنولوجي في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الإمتحان وذلك ضماناً لحق الطالب .
  • التأكيد على أن يكون الامتحان الورقى للطلبة الذين يؤدون الامتحان ورقيا ( منازل _ الطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الأمتحان الالكترونى) هو ذات الامتحان الالكترونى.
  • بالنسبة لطلاب الدمج تعقد امتحانات ورقية لهم بذات مواعيد أقرانهم طبقا للمواصفات الفنية للورقة الإمتحانية الخاصة بكل إعاقة .
  • ممنوع منعاً باتاً اصطحاب التليفون المحمول أو السماعات أو الساعات أو أى وسائل أخرى ذات اللجان بغرض الغش أو الشروع في الغش حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة وتطبيق قانون مكافحة الغش
  • اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحان الالكتروني / ورقي طبقا للقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات لضمان سرية الامتحان .

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