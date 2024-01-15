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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشهاد خمسة فلسطينيين واعتقال 55 في رام الله

غزة
غزة

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» في رام الله، إن اقتحام مدينة نابلس في حي المخفية ليس الأول منذ بداية الحرب، حيث قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بحرق المنازل والإعتداء على المواطنين بإطلاق الأعيرة النارية وحرق المركبات، واعتداء بالضرب المبرح للفلسطينيين ، مما أدى لإصابة طالب فلسطيني برصاصة، واعتقال أخر من قبل القوات الخاصة في وضح النهار.

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وأضافت «السلامين» خلال مداخلة مع الإعلامي رعد عبد المجيد، ببرنامج جولة المراسلين، المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الفلسطينيون يودعون خمسة من الشهداء جراء الاقتحام اليوم، بالإضافة لإصابة شاب في الثانية عشر من ظهر اليوم جنوب مدينة رام الله، لافتة إلى أن هيئة شئون الأسرى والمحررين أعلنت في بيان لها، اعتقال 55 فلسطيني منذ منتصف الليلة الماضية، من بينهم أطفال وسيدة، واقتحام المنازل وسرقة وما بها من أموال ومصوغات ذهبية.

وتابعت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أدانت هذه الأعمال الإرهابية، مشيرة إلى أنه على محكمة العدل الدولية إصدار قرار بشأن المرافعة التي رفعهتا دولة جنوب أفريقيا لإيقاف العدوان والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

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