بعد 100يوم على الحرب.. دلائل إصرار إسرائيل على الإبادة الجماعية لمواطني غزة|فيديو

“نحن قادمون لإبادتكم.. سنبيد الجميع.. أقضوا على هؤلاء الحيوانات” ، عبارات نطق بها بعضًا من رموز دولة الإحتلال الإسرائيلي تأكيدًا على نيتها للإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني منذ بدء الحرب بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر من العام الماضي.

ظهر ذلك في مقطع فيديو تم إعداده من قناة أنا العربي وتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يضم تصريحات بعض الرموز الإسرائيلية في أوقات مختلفة منذ بداية الحرب على غزة.

وأظهر الفيديو الإعلامي الإسرائيلي شاي غولدين على قناة 14 الإسرائيلية يوم 17 أكتوبر 2023 وهو يقول: "نحن قامون لإبادتكم، سنعيد الشرق الأوسط لوضع فيه يخشى العرب من اليهود حتى الموت".

أطفال إسرائيليون يتغنون بالإبادة لغزة

ثم جاء بالفيديو مجموعة من الأطفال وهو يغنون أغنية إسرائيلية يوم 19 نوفمبر من العام الماضي يقولون فيها "في غضون عام سنبيد الجميع.

كما أظهر الفيديو قيادي بالجيش الإسرائيلي وهو يحفز قواته على الحرب ضد غزة في يوم 11 أكتوبر الماضي قائلًا: كونوا أبطالًا واقضوا عليهم حتى لا يكون لديهم أي ذكر، لا تبقوا أحدًا من هؤلاء "الحيوانات" .

ثم جاء بالفيديو أغنية إسرائيلية نشرت في 19 نوفمبر الماضي لفتيات إسرائيليات يقولن "ليل الخريف يهطل على ساحل غزة والطائرات تقصف دمار دمار، انظروا إلى الجيش كيف يتقدم لإبادة الصليب المعكوف (شعار النازية).. بعد عام، لن يكون هناك في غزة أي شيء وسنعود بأمان إلى منازلنا."