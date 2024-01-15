رئيس جامعة الأقصر يستقبل مدير مشروع مراكز التطوير المهني بالجامعة الأمريكية

استقبل الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، فريق الجامعة الأمريكية والذي ضم كل من: الدكتورة أمل عبد الواحد، مدير مشروع مراكز التطوير المهني بالجامعة الأمريكية، والدكتورة ياسمين بهجت، مدير حسابات بالمشروع، بحضور الدكتور صلاح ابو الحسن، مدير مركز التطوير المهني بجامعة الأقصر.

شهد اللقاء استعراض إنجازات مركز التطوير المهني، التي تم تحقيقها خلال العام الماضي، طبقًا للخطة الموضوعة.

ووجه فريق الجامعة الأمريكية، الشكر للدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة؛ لدعمه اللامحدود للمركز، واسهاماته في تحقيق الأهداف المرجوة على مدار عام كامل، كما وجه فريق الجامعة الأمريكية شكره لفريق العمل بالمركز بجامعة الأقصر؛ لجهودهم المميزة في التقدم بالمركز وتحقيق أهدافه.

ويشار إلى أن إنشاء مركز التطوير المهني بكلية الألسن بالجامعة، تم وفقا لبرتوكول تعاون تم توقيعه مع الجامعة الأمريكية الذي اتفق الطرفان بموجبه على إنشاء المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة الأقصر، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبالتعاون الفني مع مركز الاستشارات المهنية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ويهدف مركز التطوير المهني بجامعة الأقصر (Universty Center For Career Development ) إلى تحقيق رؤية جامعة الأقصر المستقبلية لتقديم الإرشاد المهني والتدريب العملي على مهارات التوظيف سعيا لسد الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل، ومساعدة الطلاب على إيجاد فرص عمل من خلال ملتقيات التوظيف.