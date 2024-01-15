برامج إجبارية واختيارية.. مجلس تنمية القدرات بجامعة الأقصر يعقد اجتماعه الدوري

عقد مجلس إدارة تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الأقصر جلسة اجتماعه الدوري، اليوم الإثنين؛ برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين رئيس الجامعة، و بحضور الدكتور محمود النوبي أحمد، مدير المركز، والسادة عمداء الكليات وأعضاء المجلس.

شهدت الجلسة عرض نشاط المركز، الخطة الربع سنوية، والموافقة على إصدار شهادات المركز المترجمة إلى اللغة الإنجليزية.

ووافق المجلس على إضافة بعض البرامج التدريبية الإجبارية والاختيارية؛ وأهمها: الإتيكيت والبروتوكول والتقاليد الجامعية - - البحث العلمي والذكاء الاصطناعي، التخطيط البيئي في مؤسسات التعليم العالي، نظم التصميم والتحليل الإحصائي للتجارب العلمية، أساسيات السلامة والصحة المهنية، الحوكمة المؤسسية، حوكمة المؤسسات الصحية، إدارة المستشفيات، أساسيات إدارة الجودة وسلامة المريض في مؤسسات الرعاية الصحية، إدارة المخاطر في مؤسسات الرعاية الصحية، مكافحة العدوى في مؤسسات الرعاية الصحية، وغيرها من البرامج.

واعتمد المجلس دورات وحدة تدريب الجامعة، والتي أهمها: التدريب في مجال العلاقات العامة، التدريب في مجال تخطيط ومتابعة ورقابة وتقييم الأداء، التدريب في مجال إدارة الأزمات، التدريب في مجال إدارة الموارد البشرية، التدريب في مجال تقييم وتطوير أداء الخدمات الحكومية، التدريب في مجال قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، والتدريب في مجال برنامج الجودة الشاملة.

كما وافق المجلس على عقد دورة 2 TOT، مستوى متقدم/دورة مدرب محترف.