الحرب بغزة ضد حماس وليس الشعب الفلسطيني.. الخارجية الأمريكية: إيران راعية الإرهاب بالمنطقة|فيديو

أكد سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، أن الإدارة الأمريكية تدرك بأن الحرب الحالية ليست بين إسرائيل والشعب الفلسطيني مثلما يدعي البعض، ولكنها تقع بين تل أبيب وحركة حماس الإرهابية على حد زعمه.

وأكد سامويل وربيرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية ten، على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لحل هذا الصراع الأطول في المنطقة، وتأسيس دولة فلسطينية، حتى لا نرى مثل هذه الحرب في المستقبل.

وأشار المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، إلى أن إيران هي الراعي الأكبر للإرهاب في المنطقة، حيث تقوم طهران بدعم وتسليح حماس والحوثيين وحزب الله، مؤكداً أن إيران تمثل تحدياً كبيرًا للمنطقة.