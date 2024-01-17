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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحكم اليوم.. إحالة عامل محارة للمفتي أنهى حياة شقيقته بـ"إيشارب" لسرقتها بالجيزة

صدى البلد

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة إحالة عامل محارة لمفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى في إعدامه، لاتهامه بقتل شقيقته لسرقتها ببولاق الدكرور، وحددت المحكمة جلسة اليوم للنطق بالحكم.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم ف .أ في يوم 28 إبريل من العام الماضي بمنطقة بولاق الدكرور، قتل شقيقته "ن" عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على الخلاص منها بغية سرقتها وذلك بأن دلف إلى مسكنها وما ان ظفر بها حتى تعدى عليها ضربا لشل مقاومتها واستهل غطاء رأسها "ايشارب" وأحكمه حول رقبتها معتصرا إياه قاصدا من ذلك إزهاق روحها فاحدث بها الإصابات.

وارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى إذ انه في ذات الزمان والمكان: سرق المنقول "الهاتف الخلوي" المبين وصفا بالأوراق والمملوك ل / ن ا  بإن قام بسرقته من داخل مسكنها عقب ارتكابه الجريمة محل الاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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