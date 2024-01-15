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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل أكبر غاطس لسفينة حاويات منذ افتتاحه

ميناء دمياط
ميناء دمياط

 نجح ميناء دمياط في استقبال السفينة ( ONE MEISHAN ) .. التابعة للخط الملاحي ( ONE ) والتي ترفع علم اليابان و يبلغ طولها 366 م و بعرض 51 م قادمة من اسبانيا بحمولة كلية 152068 طن والتي يصل غاطسها إلى 15.40 م وهو أكبر غاطس لسفينة حاويات ترتاد الميناء منذ افتتاحه .
ومن المنتظر أن تقوم بتفريغ عدد 1931 حاوية على أرصفة شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع .
ومن جانبه أوضح اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس ادارة هيئة ميناء دمياط أن نجاح الميناء في استقبال السفن العملاقة باختلاف أنواعها وأحجامها يأتي نتاجاً لخطة التطوير والتحديث الجارية حالياً وخاصة المشروع الجاري لتعميق المجرى الملاحي وحوض الدوران للوصول إلى 18.5 م ، إلى جانب خبرة مرشدي الهيئة وجاهزية اسطول وحدات الخدمات البحرية وحرفية طواقمها كذلك المزايا التنافسية و المعدلات المعيارية للشحن والتفريغ والتي تتميز بها ميناء دمياط بين الموانئ المصرية بالتزامن مع جهود شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع لتطوير وتعميق أرصفة محطة الحاويات .

ياتى ذلك في إطار توجيهات  الفريق مهندس  كامل الوزير وزير النقل باستمرار جاهزية ميناء دمياط لاستقبال أحدث أجيال سفن الحاويات ذات الأعماق الكبيرة ، واستمراراً لجهود هيئة ميناء دمياط لتقديم خدمات متميزة للخطوط الملاحية العالمية.

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