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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمم إفريقيا.. غينيا تفجر مفاجأة وتفرض التعادل على الكاميرون 1-1

مباراة الكاميرون
مباراة الكاميرون وغينيا

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة منتخب الكاميرون وغينيا،التي أقيمت على ملعب ياموسكرو، فى مستهل مشوارهما فى الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار حتي 11 فبراير المقبل.

جاء هدف غينيا عن طريق اللاعب محمد بايو في الدقيقة العاشرة من متابعة جيدة داخل منطقة جزاء الكاميرون وسط حالة من الارتباك الشديد لدى لاعبي الأسود بطريقة غريبة.

وتعادل فرانك ماجري للكاميرون في الدقيقة 51 من عمر اللقاء.

وشهدت فعاليات اللقاء إشهار الكارت الأحمر والطرد المباشر لكابتن منتخب غينيا فرنسوا كامانو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعد العودة الى تقنية الفار إثر عرقلة لاعب الكاميرون في منتصف الملعب.

ويلعب منتخبا الكاميرون وغينيا فى المجموعة الثالثة برفقة السنغال حامل اللقب وجامبيا وهي من المجموعات الصعبة والمثيرة.

ويستهل منتخب الكاميرون مشواره في المجموعة الثالثة بمواجهة غينيا اليوم، ثم يلعب مع السنغال في مباراة قمة، ويختم مشواره فى دور المجموعات بمواجهة جامبيا يوم 23 يناير على ملعب ياموسكرو.

وأفتقد ريجوبيرت سونج، مدرب الكاميرون، مهاجم الأسود فينسينت أبو بكر بعد إصابته في التدريبات، مما وضع الكاميرون في موقف صعب.

ونفس الحال واجه منتخب غينيا تحديات كبيرة مع بداية كأس الأمم الأفريقية، خاصة فيما يتعلق بلياقة مهاجمها البارز، سيرهو جيراسي، الذي تعرض لإصابة في الفخذ أدت إلى انسحابه المبكر من المباراة الأخيرة ضد نيجيريا.

ويُعد جيراسي لاعبًا مهمًا وقوة هجومية للفريق، حيث قدّم أداءً رائعًا مع نادي شتوتجارت في الدوري الألماني، حيث سجل 17 هدفًا في 14 مباراة فقط هذا الموسم.

وارتدي نابي كيتا، لاعب ليفربول السابق، شارة القائد للمنتخب في ظل غياب جيراسي، وهو ما يضع المسؤولية على عاتق لاعب آخر في تحقيق التوازن الهجومي للفريق خلال المشاركة في البطولة

وجاء تشكيل منتخب الكاميرون كالتالي:

حراسة المرمى: أوندوا.

خط الدفاع: كاستيليتو، ووه، موكودي، يونجوا.

خط الوسط: نتشام، كيمين، زامبو.

خط الهجوم: نكوندو، إيكامبي، ماجري

بينما جاء تشكيل منتخب غينيا كالتالي:

حراسة المرمى: كوني.

خط الدفاع: كونتي، جانفييه، دياخابي، سيلا

خط الوسط: كامارا، كوروما، كيتا.

خط الهجوم: جيلافوجي، كامانو، بايو.

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