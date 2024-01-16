هشام يكن: فيتوريا السبب في أداء المنتخب ومحمد صلاح يلعب بغير مركزه

قال هشام يكن نجم كرة القدم المصرية السابق أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني هو السبب فى تعادل الفراعنة أمام موزمبيق ضمن مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال هشام يكن فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" فيتوريا هو سبب التعادل أمام منتخب موزمبيق لأنه لم يحضر للمباراة بشكل جيد.

وأضاف :" فيتوريا أخطأ فى التشكيل وقراءة المباراة أمام المنتخب الموزمبيقي وكان هناك أدوار للاعبي المنتخب الوطني خاطئة.

وأتم:" لابد على روي فيتوريا أن يلعب بـ محمد صلاح فى مركزه الجناح الأيمن وليس مهاجم ، العالم يعلم مركز صلاح ويتالق فى الدورى الانجليزى وهداف أوروبا لماذا أقوم بتغيير مكانه.

وكان منتخب مصر الأول تعادل أمس أمام منتخب موزمبيق بهدفين لكل منهما بعدما كان المنتخب الوطني تقدم بهدف عن طريق مصطفى محمد فى بداية المباراة ولكن قام المنتخب الموزمبيقي بتسجيل هدفين ثم تعادل الفراعنة عن طريق محمد صلاح فى نهاية المباراة من ركلة جزاء.