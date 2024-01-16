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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مسنين وكبار سن.. تصريحات ساخرة من مدرب ألماني عن أداء منتخب مصر

صدى البلد

كشف عمرو الدرديري، الناقد الرياضي، تصريحات الألماني وينفرد شايفر، المدير الفني السابق للكاميرون، عن منتخب مصر.  

وقال الألماني وينفرد شايفر يهاجم البرتغالي فيتوريا: "منتخب ⁧‫مصر‬⁩ ظهر أمام ⁧‫موزمبيق‬⁩ كفريق من كبار السن والمسنين، في أولى مبارياته في كأس أمم إفريقيا، والمدرب يتحمل النتيجة".

مباراة منتخب مصر المقبلة 

ويلتقي منتخب مصر مع غانا في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية، يوم الخميس 18 يناير 2024.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية لـ كأس الأمم الإفريقية بجانب غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

 

 

أقيمت المباراة الأولى للمنتخب على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي بكوت ديفوار في الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس أمم إفريقيا  2023.

وأبدى البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، أسفه على التعادل اليوم الأحد 2-2 مع موزمبيق، في الجولة الأولى للمجموعة الثانية، ببطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في كوت ديفوار.

وقال فيتوريا، خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة، إن منتخب مصر بدأ اللقاء بشكل جيد، وسجل هدفًا مبكرًا، وكان بمقدوره إحراز هدفين آخرين، إذا استغل الفرص التي سنحت له.

 

 

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