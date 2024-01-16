الأمين العام للطفولة والأمومة لصدى البلد: مصر اتخذت تدابير خاصة بحماية الأطفال

قالت المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة إن مصر اتخذت تدابير خاصة بحماية الأطفال عبر آليات تضمن حقوق الطفل من خلال مشاريع عدة تنفذها الدولة كالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالتعاون مع عدد من الجهات للارتقاء بجودة الأسرة المصرية وتحسين الخصائص السكانية وضمان حق الأطفال في الرعاية الصحية والاجتماعية.

وأضافت المهندسة نيفين عثمان لصدى البلد أنه تم إطلاق عدد من الحملات التوعوية والمبادرات في إطار هذا المشروع فضلا عن عدد من التدخلات التعلمية التي تحد من التسرب من التعليم وعمل الأطفال.

وأشارت إلى أن الحكومة أطلقت الكتاب الدوري رقم ٧ من النيابة العامة الذي يؤسس لآلية التنسيق بين جميع الجهات الحكومية المعنية لحماية الطفل من الخطر بكافة أنواعه وحماية المصلحة الفضلى للطفل وتحديد أدوار كل شريك.

ولفتت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة إلى أن القضية الفلسطينية تشغل العالم كله والأطفال المصريون يعرفون ما يحدث فى المنطقة ويدعمون الأطفال الفلسطينيين الذين يتعرضون لظروف شديدة القسوة تمنعهم من التمتع بطفولتهم وحياتهم، لذلك أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة مبادرة من طفل لطفل سيتم تنفيذها إلى كل المدارس على مستوى الجمهورية لجمع التبرعات من أجل تجهيز المساعدات الإنسانية، ولفتت إلى أن هذه المبادرة أُطلقت رسميا في فعالية "حلمنا حقنا.. صوت الطفل"، وهي الفعالية التي أقيمت بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل والذي يوافق 20 نوفمبر .

