عفت نصار: الكرة المصرية في تراجع مستمر.. ولا نستحق التعادل أمام موزمبيق

انتقد عفت نصار، نجم الزمالك السابق، أداء منتخب مصر بعد التعادل مع موزمبيق بهدفين لكل منهما في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال نصار فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "الكرة المصرية في تراجع بشكل ملحوظ واللاعبين في الدوري المصري مستواهم سيئ للغاية وهو الأمر الذي ظهر أمام موزمبيق حتى المحترفين لم يقدموا مستواهم المعهود باستثناء مصطفى محمد".

وأضاف: "الجزائر مستواها أفضل من مصر وقدمت مباراة مميزة أمام أنجولا رغم تعادلها ولكن منتخب مصر تعادل ومستواه سيئ".