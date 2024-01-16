شاهد.. دمار كبير خلفه القصف الإسرائيلي بمخيم البريج في غزة

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا مصورا عن الأوضاع في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة.

وهاجمت قوات الاحتلال المخيم وتسببت في حدوث دمار كبير فيه.

وتجاوز عدد القتلى جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة في غزة 24 ألف شخص، من بينهم أكثر من 10 آلاف طفلا.