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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

شاهد.. رانيا منصور برفقة هيدي كرم في أحدث ظهور لهما

صدى البلد

شاركت الفنانة رانيا منصور جمهورها بأحدث إطلالاتها، ونشرت صورا جديد لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وظهرت رانيا منصور  برفقة الفنانة  هيدي كرم ونالت الصورة إعجاب الجمهور.


 

آخر أعمال رانيا منصور 

 تنتظر الفنانة رانيا منصور عرض فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد،رحابالجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، مصطفى خاطر،محمدأنور،صبرى فواز، عمرو يوسف وآخرين و العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود،إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي.

كان آخر أعمال رانيا منصور مسلسل "القاتل الذى أحبنى" من تأليف صلاح عربى، وإخراج عمرو عابدين، وبطولةهانىرمزى، سهير رمزى، صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم، محمد أبو داوود، لقاء سويدان، وفاء سالم، محسن منصور،دنياماهر، ياسر فرج، عبير منير، ندى عادل، يحيى أحمد، عزوز عادل هبة الهوارى وعدد آخر من الفنانين.

كما شاركت رانيا منصور  في مسلسل "حى السيدة زينب" بطولة سوسن بدر، محمود عبد المغنى،أحمدوفيق، فراس سعيد، حسام داغر، اشرف عبد الغفور، ريهام سعيد، دينا، عبير منير، هايدى رفعت، لبنى ونس،حجاج عبدالعظيم، سامية الطرابلسى، غنوة محمود، سامى مغاورى، مارتينا عادل، عثمان محمد على وتأليف أحمدصبحي وإخراج محمد النقلى.

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