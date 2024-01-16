"المساهمة في نقل التراث بين الأجيال"| محاضرات ثقافية ضمن أنشطة القصور بالأقصر

شهد فرع ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى؛ حيث عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "الجاحظ في خدمة العقل" ألقاها د. النوبي عبد الراضي؛ موضحا أن الجاحظ موسوعة تمشي على قدمين، وتعتبر كتبه دائرة معارف لزمانه، وكتب في كل شيء، فأخذ اللغة العربية وآدابها عن الأصمعي وأبو عبيدة وأبي زيد الأنصاري، ودرس النحو على يد الأخفش، وتبحر في علم الكلام على يد إبراهيم بن سيار بن هانئ النظام البصري، كما عقد القصر محاضرة بعنوان "المساهمة في نقل التراث الثقافي بين الأجيال" ألقاها عمرو عبد الصبور موضحا التراث الثقافي يمثل ذاكرة الشعوب، ويميز فيه بين نوعين :التراث المادي والتراث الغير مادي.

عقدت مكتبة الضبعية الفرعية الثقافية محاضرة بعنوان "ترشيد استهلاك الكهرباء" ألقاها محمد فتحي تحدث عن كيفية ترشيد الاستهلاك وطرق ترشيدها، بجانب ذلك عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "الحضارة المصرية أمجاد خالدة" ألقاها حماده عيد متحدثا عن الحضارة المصرية من أقدم الحضارات على مر العصور، وتركت أثر كبير في العالم، وأسباب خلود الحضارة المصرية، ونهر النيل وأثره في خلود الحضارة، الأهرامات الثلاثة خير دليل على عظمة الحضارة المصرية.

تقام الفعاليات بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى وينظمها فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبى حيث، قدم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "نشأة علم العروض" ألقاها الشاعر أحمد العراقي متحدثا عن معرفة الشعراء العرب بالوزن والقافية، ودور الخليل بن أحمد الفراهيدي في استنباط علم العروض، وأسباب تسمية بحور علم العروض، بجانب ذلك نفذت ورشة أسورة من ألوان الكريسماس نفذتها أشرقت أيمن، مستخدمة خرز التفسيرة أبيض وأحمر وأخضر، وخيط استك، بينما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية دوري ثقافي قدمته أسماء محمد لرواد المكتبة وطرحت عليهم أسئلة متنوعة ثقافية وفنية.