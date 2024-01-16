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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بـ350 مليون جنيه| إحالة متهم بحيازة 5 أطنان حشيش لجنايات البحر الأحمر

رة أرشيفية
رة أرشيفية

قررت جهات التحقيق بالبحر الأحمر إحالة المتهم الخامس في واقعة ضبط 5 أطنان حشيش، بقيمة مالية تقدر بـ350 مليون جنيه، إلى محكمة الجنايات. تأتي هذه الخطوة عقب نجاح الأجهزة الأمنية في إحباط محاولة تهريب المخدرات، حيث تم تنظيم عملية استهداف لعصابة مكونة من 5 أفراد خطرين.

وفي سياق العملية، تمكنت قوات الأمن من إحباط محاولة التهريب في إحدى المناطق برأس غارب شمال المحافظة، بعد تلقيها معلومات حول نية العصابة تهريب الحشيش. وعندما أدركت العصابة وجود القوات الأمنية، قاموا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، مما أسفر عن مصرع 4 من أفراد التشكيل.

تشير التفاصيل إلى أن العملية تمت بتنسيق بين قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة، والتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة. وتأتي هذه الجهود في إطار التصدي الحازم لتجار المخدرات وحماية المجتمع من تداول هذه المواد الخطرة. يشير الخبر إلى أهمية استمرار اليقظة الأمنية وتكثيف الضربات الاستباقية للحفاظ على سلامة المجتمع والحد من تداول المخدرات.

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