رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يتابع تدريبات الترقي لمعلمي المعاهد

تابع الدكتور محمد حسانين عبد اللاه، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، فعاليات تدريبات الترقي لمعلمي معاهد البحر الأحمر الأزهرية، ببيت شباب الأزهر بالغردقة.

وأشاد رئيس المنطقة الأزهرية بالجهد المبذول من إدارة التدريب وحسن الأداء والتنظيم، مشددا على ضرورة الاستفادة من مثل تلك التدريبات لصقل وتنمية مهاراتهم المهنية.

ومن المقرر أن تستمر لمدة التدريبات لمدة شهرين متتاليين، بواقع 3 أيام لكل مجموعة، وتتكون كل مجموعة من 25 معلما، لتدريب جميع المعلمين المستهدفين للترقي بكافة معاهد البحر الأحمر الأزهرية.