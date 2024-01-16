شاهد.. حلا شيحة في ظهور مختلف

حرصت الفنانة حلا شيحة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت حلا شيحة في صورة بالأبيض والأسود بإطلالة جذابة وأنيقة ونالت إعجاب الجمهور.

وكشفت الفنانة حلا شيحة عن أول أعمالها الفنية بعد اجتماعها مع الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، واعتذارها لجميع الفنانين بشأن تصريحاتها المهاجمة للفن والفنانين.

ونشرت حلا صورة لسيناريو الحلقة الأولى من مسلسل عبر خاصية الستوري على صفحتها الشخصية على “إنستجرام”، موضحة أول أعمالها بعد سنتين من الغياب.

وقالت: «التقيت بالدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، داخل مقر النقابة، حيث وجهت له الشكر على دعمه الكبير لي ووقوفه بجانبي وبجانب جميع الفنانين، وستظل نقابة المهن التمثيلية الدرع الحقيقية لكل فناني مصر».