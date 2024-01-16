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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بمدينة المنيا الجديدة

خلال الجولة
خلال الجولة

قام المهندس أشرف فتحي محمود، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث، بجولة تفقدية لمتابعة مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بمدينة المنيا الجديدة، يرافقه مسئولو القطاع بالهيئة، والمهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس الجهاز، وذلك في إطار متابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

وتفقد المهندس أشرف فتحى، ومرافقوه، مشروع محطة المياه الدائمة بالمدينة بطاقة 95000 م٣ / يوم، وكذا مشروعات المرافق بمنطقة الامتداد (1360 فدانا )، مشدداً على سرعة الانتهاء من أعمال المرافق بالمشروعات، كما استمع لشرحٍ تفصيلي عن جميع المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.

وأوضح المهندس أحمد مصطفى محمد، أن المحطة تتكون من 6 طلمبات قدرة الطلمبة الواحدة 250 لتر/الثانية، وتحتوي على مبنى عنبر الطلمبات ومولد الكهرباء وخزان الوقود ومباني الورش والمخازن والمعمل وعنبر الكلور.

ثم تفقد مسئولو الإسكان المأخذ على محطة النيل بطاقة ٩٥٠٠٠ م٣ / يوم، وكذا محطة معالجة الصرف الصحي بالمدينة قدرة 20000 م٢ .

وفي سياق متصل، قام المهندس أحمد مصطفي محمد، يرافقه المهندس عصام بدوي، المشرف على مدن شمال الصعيد، ومسئولو الجهاز، بالمرور على جميع المرافق الأساسية بالمدينة، ومنها مأخذ المياه العكرة على نهر النيل المغذي للمدينة.

ووجه رئيس الجهاز بضرورة تكثيف العمل ورفع كفاءة المبنى بالكامل، كما أبدى بعض الملاحظات، موجهاً شركة الصيانة بتلافي تلك الملاحظات في خلال ٧٢ ساعة.

ثم تفقد رئيس الجهاز ومرافقوه، محطة المعالجة الثلاثية، كما تم أيضاً المرور على جميع مكونات المحطة وأحواض الترسيب، وإبداء بعض الملاحظات، وتم التنبيه على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الملاحظات، والتأكيد على ضرورة تكثيف العمل داخل معمل المحطة.

كما قام رئيس الجهاز ومرافقوه، بتفقد مشروعات الإسكان " سكن لكل المصريين " بمنطقة الامتداد.

 

المجتمعات العمرانية قطاع التنمية تطوير المدن مشروعات المرافق مدينة المنيا الجديدة

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