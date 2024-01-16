عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سلسلة هواتف Note 13 Pro الرائعة بكاميرا 200 ميجابكسل.. بسعر رخيص جدا

سلسلة الهواتف الرائعة
سلسلة الهواتف الرائعة Note 13 Pro بكاميرا 200 ميجابكسل.. وسع

أطلقت ريدمي سلسلة Redmi Note 13 Pro 5G على الساحة العالمية بعد إطلاقها في الهند في وقت سابق من هذا الشهر. تشمل المجموعة العالمية نموذجين Pro بمعالج 5G، وهما Redmi Note 13 Pro+ 5G و Note 13 Pro 5G. تابع القراءة للتعرف على مواصفاتهم وميزاتهم.

 

مواصفات سلسلة Redmi Note 13 Pro 5G:

 

Redmi Note 13 Pro+ 5G:

 

  • شاشة CrystalRes AMOLED بحجم 6.67 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز وسطوع ذروة 1800nits.
  • دقة 2712 × 1220 (1.5K)، محمية بطبقة Corning Gorilla Glass Victus.
  • تدعم تقنية Dolby Vision ولها شهادات من TÜV Rheinland لراحة المشاهد.
  • صغير الحجم (161.4 مم × 74.2 مم × 8.9 مم) وخفيف الوزن (204.5 جرام).
  • مقاوم للماء والغبار وفقًا لتصنيف IP68.
  • معالج MediaTek Dimensity 7200-Ultra.
  • خياران للتخزين والرام: 8GB + 256GB أو 12GB + 512GB.
  • بطارية كبيرة سعة 5000mAh مع تقنية HyperCharge بقوة 120 وات، وشاحن 120 وات مرفق في العلبة.
  • كاميرا رئيسية قوية بدقة 200 ميجابكسل، وكاميرا واسعة للغاية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.
  • مكبرات صوت مزدوجة مع دعم Dolby Atmos.
  • مستشعر بصمة داخل الشاشة وفتح الوجه AI.
  • خيارات الاتصال: شريحتان SIM (nano SIM + nano SIM أو nano SIM + eSIM)، Wi-Fi 6، Bluetooth 5.3، NFC، IR Blaster.
سلسلة الهواتف الرائعة Note 13 Pro بكاميرا 200 ميجابكسل.. وسعر رخيص جدا

Redmi Note 13 Pro 5G:

 

  • نفس شاشة CrystalRes AMOLED مقاس 6.67 بوصة مع مواصفات مماثلة.
  • معالج Snapdragon 7s Gen 2.
  • خياران للتخزين والرام: 8GB + 256GB أو 12GB + 512GB.
  • بطارية 5100mAh تدعم الشحن السريع بقوة 67 وات، مع شاحن مرفق في العلبة.
  • إعدادات الكاميرا وميزات الصوت مماثلة لطراز Pro+.
  • خيارات الاتصال: شريحتان SIM (nano SIM + nano SIM أو nano SIM + eSIM)، Wi-Fi 2.4GHz و 5GHz، Bluetooth 5.2، NFC، IR Blaster.
سلسلة الهواتف الرائعة Note 13 Pro بكاميرا 200 ميجابكسل.. وسعر رخيص جدا

الأسعار :

 

  • يتوفر Redmi Note 13 Pro+ 5G باللون الأسود الداكن والأبيض الفاتح والبنفسجي الأورورا، ويوفر خيارين للتخزين. سيبدأ سعر البيع (لـ 8GB + 256GB) من 400 دولارًا.
  • أما Redmi Note 13 Pro 5G، فيأتي بألوان Midnight Black و Ocean Teal و Aurora Purple، ويوفر أيضًا خيارين للتخزين. يبدأ سعر البيع (لـ 8GB + 256GB) من 304 دولارًا.

تقدم سلسلة Redmi Note 13 Pro 5G تجربة هاتف ذكي ممتازة بسعر منافس. مع شاشات AMOLED المذهلة وكاميرات 200 ميجابكسل (في طراز Pro+) وطرق الشحن السريعة، تشكل هذه الهواتف خيارًا رائعًا لمن يبحثون عن هاتف قوي وبميزات كثيرة مقابل قيمة مالية جيدة.

Note 13 Redmi Redmi Note 13 Pro 5G مواصفات سلسلة Redmi Note 13 Pro 5G سلسلة Redmi Note 13 Pro 5G

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بمقدم 60 ألف.. هدية جديدة من الحكومة للراغبين في تملك وحدات سكنية| كيف تحصل عليها؟

الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب

30 جنيها| تراجع مستمر في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن كرتونة البيض اليوم

600 جنيه|تحرك قياسي في أسعار الذهب بمحلات الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

تقارير إعلامية تكشف حجم التغيير الوزاري المرتقب

تحذير.. لو ماشحنتش عداد الكهرباء بمبلغ مناسب ممكن يتعملك محضر سرقة

هبوط الدولار| تصريحات مهمة للفيدرالي الأمريكي ينتظرها العالم اليوم

رضا سيكا يفتح النار على نجم الأهلي بعد تعادل المنتخب .. فيديو

موضوعات متعلقة

بمواصفات هائلة.. سلسلة Realme 12 Pro الجديدة بنفس تصميم ساعات رولكس الفخمة

كيف تتخلص من إدمان الهاتف تدريجيا لتصبح شخصا منتجا؟

أخبار التكنولوجيا.. احم بيتك بكاميرا احترافية بـ 1200 جنيه فقط.. أقوى موبايل جديد بـ 9000 جنيه فقط

للمراهقين والشباب.. كيف تجني أموالا كثيرة من تطبيق سناب شات؟

كاميرا موبايلات شاومي الجديدة تتفوق على iPhone 15

حافظ على سلامة نظرك.. أفضل مسافة بين عينيك والموبايل أو اللاب توب

ببطارية 22 ألف أمبير.. أقوى موبايل جديد بـ 9000 جنيه فقط

أحدث سمارت ووتش بـ1100 جنيه وأشيك من Apple Watch

ترشيحاتنا

التنمية المحلية تستعد لتنفيذ الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة| تفاصيل

قبل انطلاقها غداً | جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالجيزة

3 أولويات في الحرب.. بوريل: الحل العسكري في غزة لن يكون كافيا

استنوه أمام البنك.. مسجلان يسرقان حقيبة أموال من صاحب شركة بالهرم

مستمرون حتى الثأر.. بيان عاجل من الحرس الثوري الإيراني

قبل أحمد عبدالعزيز.. إعلاميون تعرضوا للإيقاف عن العمل أبرزهم ريهام سعيد ومدحت شلبي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل أحمد عبدالعزيز.. إعلاميون تعرضوا للإيقاف عن العمل أبرزهم ريهام سعيد ومدحت شلبي

صور أقمار صناعية تؤكد تحرك الخط الساحلي الياباني من مكانه..هل الزلزال السبب؟

بتأشيرة من كولر.. هؤلاء خارج صفوف النادي الاهلي (تفاصيل)

وزير الدفاع يلتقى بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة بقيادة المنطقة المركزية العسكرية

فيديو

وزير الدفاع يلتقى بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة بقيادة المنطقة المركزية العسكرية

معجب هيفاء يبكي ويقبل يدها.. وآخر طلب الزواج من نوال الزغبي على الهوا

لفتت الانتباه.. الفنانة رانيا منصور تثير الجدل عبر إنستجرام

بتصورني في أوضاع مخلة.. رجل يستغيث من زوجته بسبب التيك توك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ