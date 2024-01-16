سلسلة هواتف Note 13 Pro الرائعة بكاميرا 200 ميجابكسل.. بسعر رخيص جدا

أطلقت ريدمي سلسلة Redmi Note 13 Pro 5G على الساحة العالمية بعد إطلاقها في الهند في وقت سابق من هذا الشهر. تشمل المجموعة العالمية نموذجين Pro بمعالج 5G، وهما Redmi Note 13 Pro+ 5G و Note 13 Pro 5G. تابع القراءة للتعرف على مواصفاتهم وميزاتهم.

مواصفات سلسلة Redmi Note 13 Pro 5G:

Redmi Note 13 Pro+ 5G:

شاشة CrystalRes AMOLED بحجم 6.67 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز وسطوع ذروة 1800nits.

دقة 2712 × 1220 (1.5K)، محمية بطبقة Corning Gorilla Glass Victus.

تدعم تقنية Dolby Vision ولها شهادات من TÜV Rheinland لراحة المشاهد.

صغير الحجم (161.4 مم × 74.2 مم × 8.9 مم) وخفيف الوزن (204.5 جرام).

مقاوم للماء والغبار وفقًا لتصنيف IP68.

معالج MediaTek Dimensity 7200-Ultra.

خياران للتخزين والرام: 8GB + 256GB أو 12GB + 512GB.

بطارية كبيرة سعة 5000mAh مع تقنية HyperCharge بقوة 120 وات، وشاحن 120 وات مرفق في العلبة.

كاميرا رئيسية قوية بدقة 200 ميجابكسل، وكاميرا واسعة للغاية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

مكبرات صوت مزدوجة مع دعم Dolby Atmos.

مستشعر بصمة داخل الشاشة وفتح الوجه AI.

خيارات الاتصال: شريحتان SIM (nano SIM + nano SIM أو nano SIM + eSIM)، Wi-Fi 6، Bluetooth 5.3، NFC، IR Blaster.

سلسلة الهواتف الرائعة Note 13 Pro بكاميرا 200 ميجابكسل.. وسعر رخيص جدا

Redmi Note 13 Pro 5G :

نفس شاشة CrystalRes AMOLED مقاس 6.67 بوصة مع مواصفات مماثلة.

معالج Snapdragon 7s Gen 2.

خياران للتخزين والرام: 8GB + 256GB أو 12GB + 512GB.

بطارية 5100mAh تدعم الشحن السريع بقوة 67 وات، مع شاحن مرفق في العلبة.

إعدادات الكاميرا وميزات الصوت مماثلة لطراز Pro+.

خيارات الاتصال: شريحتان SIM (nano SIM + nano SIM أو nano SIM + eSIM)، Wi-Fi 2.4GHz و 5GHz، Bluetooth 5.2، NFC، IR Blaster.

سلسلة الهواتف الرائعة Note 13 Pro بكاميرا 200 ميجابكسل.. وسعر رخيص جدا

الأسعار :

يتوفر Redmi Note 13 Pro+ 5G باللون الأسود الداكن والأبيض الفاتح والبنفسجي الأورورا، ويوفر خيارين للتخزين. سيبدأ سعر البيع (لـ 8GB + 256GB) من 400 دولارًا.

أما Redmi Note 13 Pro 5G، فيأتي بألوان Midnight Black و Ocean Teal و Aurora Purple، ويوفر أيضًا خيارين للتخزين. يبدأ سعر البيع (لـ 8GB + 256GB) من 304 دولارًا.

تقدم سلسلة Redmi Note 13 Pro 5G تجربة هاتف ذكي ممتازة بسعر منافس. مع شاشات AMOLED المذهلة وكاميرات 200 ميجابكسل (في طراز Pro+) وطرق الشحن السريعة، تشكل هذه الهواتف خيارًا رائعًا لمن يبحثون عن هاتف قوي وبميزات كثيرة مقابل قيمة مالية جيدة.