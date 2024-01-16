أداء إيجابي.. صعود جماعي لمؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة المصرية الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء جلسة منتصف الأسبوع بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 26493 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 32205 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 11283 نقطة.



وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.82% ليصل إلى مستوى 6334 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.65% ليصل إلى مستوى 8955 نقطة.