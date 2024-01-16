أخبار السيارات| خطوات سهلة لترشيد استهلاك الوقود والحفاظ عليه.. سعر سيتروين C4 موديل 2024 بعد الزيادة الأخيرة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

الوقود هو المصدر الرئيسي للطاقة في وسائل النقل ومنها السيارات والشاحنات وغيرهم من وسائل المواصلات ، وتحتاج تلك السيارات للوقود كمصدر لتوليد الحرارة والطاقة اللازمة لعمليات التشغيل.

يقدم الصانع الألماني عدد كبير من طرازات السيارات المختلفة داخل سوق السيارات المصري منذ فترة زمنية طويلة ، وذلك بسبب حب المصريين لاقتناء السيارات الألمانية التي تحتوي علي محركات قوية ومن ضمن هذه السيارات مرسيدس 230 موديل 1983 ، وتنتمي 230 لفئة السيارات السيدان .

كشف وكيل سيارات جيلي في مصر عن توافر أحدث طرازات الشركة وهي جيلي كول راي موديل 2024 الفيس ليفت الجديدة، وتنتمي كول راي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر بتصميم أنيق ومميز.

أعلنت شركة سكودا المتخصصة في مجال صناعة السيارات عن طرازها الجديد سكودا كاميك موديل 2024 ، وتنتمي كاميك لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

يضم السوق المصري للسيارات العديد من طرازات السيارات الجديدة مويل 2024 ، ومن ضمن السيارات المتاحة داخل سوق السيارات المصري بعد زيادة أسعار السيارات عالميا هي سيتروين C4 موديل 2024 ، وتنتمي C4 لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .