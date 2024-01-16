صحيفة بريطانية: الحوثيون استهدفوا سفينة يونانية كانت تبحر من فيتنام لإسرائيل

قالت صحيفة التليجراف البريطانية وفق مصدر لها إن السفينة اليونانية التي استهدفها الحوثيون بالبحر الأحمر كانت تبحر من فيتنام لإسرائيل وهي خالية من البضائع.

في سياق متصل أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، ضبط شحنة أسلحة إيرانية قالت إنها كانت في طريقها إلى الحوثيين باليمن.

وأشار البيان إلى أن جنديين من البحرية الأمريكية فقدا أثناء مشاركتهما في هذه العملية، ويجري البحث عنهما بشكل دقيق.

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "من الواضح أن إيران تواصل شحن المساعدات الفتاكة المتقدمة إلى الحوثيين".

وأضاف "هذا مثال آخر على كيفية قيام إيران بزرع عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة في انتهاك مباشر لقرار مجلس الأمن .