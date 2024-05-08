رئيس النواب: نعمل على إتاحة الرأي والرأي الآخر وإقرار الديمقراطية لمصر

أكد المستشار الدكتورحنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن البرلمان والجلسة العامة تعمل على تحقيق إتاحة الرأي والرأي الآخر، وتعمل على إقرار الديمقراطية لمصر التي تستحق ذلك.

وتابع جبالي في رده علي اعتراض الدكتور محمد معيط وزير المالية علي ما جاء به النائب إيهاب منصور في كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب ، متهما الحكومة “ أنها بتخبي المستندات وبتخبي المعلومات” ، بأن “رد سيادتكم كاف ولا داعي للحذف من المضبطة لإتاحة الرأي والرأي الآخر" .

وتابع معيط : “مبنخبيش حاجة وكل المعلومات متاحة وجميع المستندات متاحة ، وجميع أعضاء المجلس الموقر يتعاملون معنا يوميا ، وأي خطأ بنعترف به ولا بندي معلومة خطأ والجهاز المركزي للمحاسبات موجود ويراقب”.

وأضاف معيط في كلمته في الجلسة العامة اليوم المخصصة لمناقشة خلال مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة ، أي بيانات متاحة للجميع ، وأن النائب ايهاب منصور تحدث معي في عدد من الموضوعات علي رأسها موضوع التعويضات بالتعويضات وهذا حق الشعب وطلبت منه إحضار الحالات لكي أتعامل معاها .

وشدد معيط علي ضرورة حذف كلمة "الحكومة بتخبي المستندات والمعلومات".