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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سهرة طرب لنويرة بالجمهورية.. تفاصيل

صدى البلد

تواصل الثقافة المصرية برامجها المتنوعة لصون التراث الإبداعي بمختلف صوره حيث تقيم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر وذلك في الثامنة والنصف مساء الجمعه 10 مايو  علي مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج باقة من أعمال الطرب العربى التى وضعها كبار المؤلفين منها "مساء النور ، روحي و روحك ، حكايتي مع الزمان ، حمال الأسية ، على قد الشوق ، وحياتك يا حبيبي وغيرها .. أداء عبير امين ، ريم حمدى ، سوزان ممدوح ، داليا عبد الوهاب ، ايه عبد الله ، محمود عبد الحميد ، عصام محمود ، ابراهيم راشد ، احمد نافع .

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يذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة تأسست عام 1967 بـقـيادة المايسترو عبد الحليم نويرة تحت اسم فرقة الموسيقى العربية بهدف إحياء التراث الغنائي الأصيل وتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة .

الثقافة المصرية التراث الغنائي الدكتورة لمياء زايد المايسترو أحمد عامر الموسيقى العربية عبد الحليم نويرة على مسرح الجمهورية فرقة عبد الحليم نويرة فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية

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