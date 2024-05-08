شافته بيسرق.. كشف لغز العثور على جثة سيدة في القليوبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من أحد المستشفيات باستقبال ربة منزل، مُقيمة بدائرة القسم، متوفاة إثر إصابتها بعدة طعنات متفرقة.

وتوصلت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية ومديرية أمن القليوبية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، مُقيم بذات العنوان، وقيامه بالتعدى على المجنى عليها بسلاح أبيض وإحداث إصابتها التى أودت بحياتها حال شروعه فى سرقة مسكنها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لـذات السبب، كما أرشد عن الأداة المستخدمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



